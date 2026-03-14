In un nuovo libro, Camilla sostiene che Meghan Markle abbia influenzato Harry a tal punto da alterarne i comportamenti e il rapporto con la famiglia reale. La dichiarazione ha suscitato grande attenzione, poiché viene attribuita alla seconda moglie di re Carlo III. Le parole indicano chiaramente che Camilla crede in un forte condizionamento da parte di Meghan, generando discussioni sull’effetto che avrebbe avuto sulla coppia reale.

“ Meghan ha fatto il lavaggio del cervello a Harry “. Parole dal significato inequivocabile che stanno facendo molto rumore soprattutto perché a pronunciarle non sarebbe stata una persona qualsiasi, ma Camilla, la seconda moglie di re Carlo III. Scoppiata come una bomba, la frase pubblicata sul Times ha riacceso un faro sulle faide interne alla famiglia reale, ma di questi tempi il suo suono sarà apparso quasi soave all’udito di un re che sta facendo i conti con il momento storico più basso della monarchia. Forse è meglio parlare delle liti familiari che accomunano tutti, reali e non, piuttosto che dei legami di Andrea Mountbatten-Windsor con il predatore sessuale Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Camilla pensa che Meghan Markle abbia fatto il lavaggio del cervello a Harry, ora è ossessionato dal desiderio di vendetta nei confronti della famiglia”: le rivelazioni in un nuovo libro

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