Nella notte tra domenica e lunedì, sono state avviate ricerche nell’Adda per una 14enne scomparsa. L’allarme è scattato quando gli amici non sono più riusciti a rintracciarla. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, soccorritori acquatici, unità Tas e droni equipaggiati con termocamere. Le operazioni di ricerca sono continuate per tutta la notte senza esiti positivi.

IL FATTO. L’allarme nella tarda serata di domenica dopo che gli amici non l’hanno più vista. In campo vigili del fuoco, sommozzatori, soccorritori acquatici, Tas e droni con termocamere. Le ricerche sono state sospese lunedì mattina. Notte di ricerche a Medolago per una ragazza di 14 anni di origini ecuadoriane, scomparsa nella tarda serata di domenica 31 maggio dopo una festa sulla spiaggia lungo l’Adda. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca, a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l’Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi, però, gli amici non l’hanno più vista e hanno dato l’allarme pensando che potesse aver riattraversato il fiume nella notte. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Medolago, notte di ricerche nell’Adda per una 14enne

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