Medio Oriente | l’Iran riapre Hormuz ma gli Stati Uniti mantengono il blocco

L’Iran ha annunciato la riapertura completa dello Stretto di Hormuz, una delle vie marittime più strategiche del mondo, dopo aver raggiunto una tregua in Libano. Tuttavia, gli Stati Uniti continuano a mantenere il blocco sulla zona, senza modificare lo status quo. La decisione di Teheran ha suscitato attenzione tra i paesi che si affidano al passaggio marittimo per le consegne internazionali. La riapertura avviene in un momento di tensione crescente nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Teheran annuncia la riapertura dello Stretto dopo la tregua in Libano. L’Iran ha comunicato la riapertura completa dello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo, a seguito della tregua raggiunta in Libano. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri iraniano, tutte le navi commerciali possono nuovamente transitare liberamente, nel rispetto delle condizioni stabilite dal cessate il fuoco. La misura resterà valida per tutta la durata della tregua e lungo il corridoio concordato. Nel frattempo, si guarda già ai prossimi sviluppi diplomatici: nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran potrebbero tenersi a breve, con Islamabad indicata come possibile sede dell’incontro già nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO l’IRAN

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