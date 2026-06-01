Medio Oriente l’Iran interrompe i colloqui con gli Usa | Pronti a chiudere completamente Hormuz

L’Iran ha annunciato di aver interrotto i colloqui con gli Stati Uniti, affermando di essere pronto a chiudere completamente lo Stretto di Hormuz. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra Israele, Libano e Iran, con segnali di un possibile allargamento del conflitto nella regione. Nessun dettaglio sulle modalità o sulle tempistiche di questa eventuale chiusura è stato fornito.

Teheran, 1° giugno 2026 – Sale ancora la tensione in Medio Oriente, dove l’escalation tra Israele, Libano e Iran rischia di allargare ulteriormente il conflitto. Secondo i media, Teheran avrebbe interrotto lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti, legato ai colloqui indiretti in corso attraverso mediatori, dopo i nuovi attacchi israeliani in Libano. La posizione iraniana è netta: “ Nessun negoziato fino al ritiro di Israele da Libano e Gaza”. Secondo quanto riportato, l’Iran e il cosiddetto fronte della resistenza sarebbero inoltre pronti a chiudere completamente lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il trasporto di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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