L’agenzia di stampa iraniana Fars, citando una fonte, afferma che non ci sarebbero comunicazioni dirette o indirette con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha parlato di negoziati “molto positivi”. Dalla televisione di Stato iraniana è arrivata la prima reazione di Teheran alla decisione del presidente statunitense Donald Trump di mettere in stand-by per cinque giorni gli attacchi verso l’Iran. La tv, in risposta alla notizia, ha mostrato una scritta sullo schermo che recita: “Il presidente degli Stati Uniti fa marcia indietro dopo il fermo avvertimento dell’Iran”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Media Iran: “Non sono in corso colloqui con gli Usa”

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L'Iran vuole un accordo e un'intesa potrebbe esserci in cinque giorni o meno. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando di non sapere esattamente a cosa di riferiscono i media iraniani che hanno smentito trattative con gli Stati Uniti. I coll facebook

MEDIO ORIENTE | Media Iran, non sono in corso colloqui con gli Stati Uniti. "Trump ha fatto marcia indietro dopo le minacce di Teheran sugli attacchi estesi". #ANSA x.com