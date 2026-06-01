Media del 5,6 in pagella | bocciatura o sufficienza? Andrea Maggi ricorda che il voto finale è un giudizio sulla maturazione

Arriva la fine dell’anno e l’ansia per i voti sale. Su Instagram, nella sua rubrica dedicata ai “consigli di classe”, il professore Andrea Maggi risponde a un dubbio molto comune tra i banchi. Un ragazzo gli ha scritto, preoccupato per la sua media del 5,6 in diritto. Le altre materie sono sufficienti e non ha note sul registro, eppure il rendimento risulta in discesa. Scatterà la sufficienza o il debito formativo? Il docente rassicura subito i ragazzi spiegando nel reel che i voti non derivano da un calcolo matematico automatico, ma tengono conto del quadro generale. La valutazione scolastica, infatti, guarda al percorso, alla maturazione dell’alunno e a tanti altri fattori che vanno ben oltre il singolo numero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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? Trentino Alto Adige davanti a tutti, in Italia, per tasso di occupazione nella fascia d’età 15-64 anni (72,9%). Superano la media del Paese anche le altre regioni del Nord Est: Friuli Venezia Giulia (69,4%) e Veneto (69,3%). Lo rivela un’analisi condotta dal C x.com

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Media del 5,6 in pagella: bocciatura o sufficienza? Andrea Maggi ricorda che il voto finale è un giudizio sulla maturazioneArriva la fine dell'anno e l'ansia per i voti sale. Su Instagram, nella sua rubrica dedicata ai consigli di classe, il professore Andrea Maggi risponde a un dubbio molto comune tra i banchi ... orizzontescuola.it