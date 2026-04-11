Andrea Maggi sulla Dad a scuola da maggio | Due semplici ragioni per cui sarebbe un disastro
Da maggio, si discute sull’eventualità di proseguire l’anno scolastico con lezioni in Dad. Andrea Maggi è stato interpellato sulla questione e ha espresso le sue opinioni, indicando due motivi principali per cui considera questa soluzione un disastro. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze di mantenere le lezioni a distanza, con molte persone che hanno chiesto il suo parere in merito.
Molti hanno chiesto ad Andrea Maggi cosa pensi dell'ipotesi che l’anno scolastico possa finire in dad, Didattica a distanza. Il docente pordenonese ha voluto dire la sua in un post sui suoi canali social intervenendo nel dibattito che ha tenuto banco questa settimana. L'ipotesi dad da maggio a.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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