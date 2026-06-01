Il ME Fashion Award 2026 ha premiato le eccellenze della moda italiana, riconoscendo figure come Luisa Spagnoli e Gianni Versace. La cerimonia ha celebrato i protagonisti del settore, evidenziando il connubio tra tradizione, innovazione e cultura del Made in Italy. La manifestazione ha riscosso grande successo, sottolineando l'importanza del settore nel panorama nazionale. I premi hanno riconosciuto contributi significativi nel campo della moda e del design.

Da Luisa Spagnoli a Gianni Versace, riconoscimenti ai grandi nomi del Made in Italy tra tradizione, innovazione e cultura. Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 del ME Fashion Award, manifestazione che ha celebrato alcune delle personalità e delle realtà più autorevoli del panorama fashion italiano, confermandosi appuntamento di riferimento per il settore e per la valorizzazione del Made in Italy. Tra i momenti più attesi della serata, il tributo a Luisa Spagnoli, marchio simbolo dello stile italiano nel mondo. Il premio è stato consegnato a Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e direttrice creativa del brand, protagonista di un percorso capace di coniugare eleganza, identità e innovazione nel segno della continuità con la tradizione della maison. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - ME Fashion Award 2026: grande successo per la kermesse che ha celebrato eccellenze e protagonisti della moda italiana

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