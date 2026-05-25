Me Fashion Award | torna la moda in passerella al Palacultura
Giovedì 28 maggio alle 20 si terrà al Palacultura Antonello la quarta edizione del ME Fashion Award, Premio Nazionale di Moda. L’evento è patrocinato dal Comune di Messina, Unioncamere Sicilia, la Camera di Commercio, Confartigianato Imprese Messina e Sicindustria. La manifestazione prevede la passerella di stilisti e designer italiani, con sfilate e premiazioni. La serata è aperta al pubblico e si svolge nello spazio del Palacultura.
Giovedì 28 maggio alle ore 20.00, al Palacultura Antonello, si terrà la quarta edizione del ME Fashion Award, Premio Nazionale di Moda patrocinato dal Comune di Messina, da Unioncamere Sicilia, dalla Camera di Commercio, da Confartigianato Imprese Messina e da Sicindustria.L’organizzazione è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
YLEANA DEGLI ICE CLUB ALLA SUA PRIMA SFILATA
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