Al Palacultura Antonello si tiene la quarta edizione del ME Fashion Award 2026, una manifestazione dedicata alla moda italiana. La serata è condotta da Samuel Peron e Carolina Rey, con premi alla carriera e un omaggio speciale a Gianni Versace. La manifestazione celebra le eccellenze del Made in Italy e vede la partecipazione di ospiti illustri. La cerimonia si svolge con grande attesa e coinvolgimento del pubblico.

Al Palacultura Antonello grande attesa per la quarta edizione della kermesse dedicata alla moda italiana, tra ospiti illustri, premi alla carriera e un omaggio speciale a Gianni Versace. Cresce l’attesa a Messina per la quarta edizione del ME Fashion Award, il premio nazionale dedicato ai protagonisti della moda italiana, ai designer emergenti, ai volti dell’innovazione e ai protagonisti della cultura fashion, in programma giovedì 28 maggio alle ore 20 al Palacultura Antonello. L’evento, ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi del panorama siciliano legato alla moda e al Made in Italy, è patrocinato dal Comune di Messina, da Unioncamere Sicilia, dalla Camera di Commercio di Messina, da Confartigianato Imprese Messina e da Sicindustria. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Samuel Peron e Carolina Rey conducono il ME Fashion Award 2026: Messina celebra le eccellenze del Made in Italy

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