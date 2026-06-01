I Me contro Te hanno accumulato un patrimonio immobiliare significativo, investendo in diverse proprietà. La coppia ha acquistato e sviluppato vari immobili, creando un vero e proprio impero nel settore. I loro investimenti riguardano sia strutture commerciali che residenziali, con progetti di espansione in corso. La gestione di queste proprietà rappresenta una parte consistente delle loro entrate, secondo fonti di settore. Non sono stati forniti dettagli specifici sui valori o sui luoghi degli investimenti.

Vediamo i Me contro Te quanto guadagnano e dove stanno investendo in immobili, costruendo un autentico Impero. I “Me contro Te” sono da anni un affiatatissimo duo di successo su Youtube, costituito da Luigi Calagna (in arte Luì) e Sofia Scalia (in arte Sofì). Nati in provincia di Palermo, costituiscono anche una coppia nella vita, ironizzando spesso anche sul loro prossimo matrimonio. Sono oggetto anche di una simpatica parodia da parte di Fiorello e Bigio, i quali scimmiottano l’attivissimo merchandising dei due, costituito da gadget, accessori, corredo scolastico, film, libri, spettacoli dal vivo, ecc. Chiamandosi “Ma senza Se“. Il loro canale Youtube vanta ad oggi oltre 7 milioni di iscritti e viaggia verso i 4 mila video. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Me contro Te: l’impero immobiliare della coppia amata dai bambini

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