Luis Enrique lascia a sua moglie un impero immobiliare da 27 milioni di euro | ora comanda Elena

Luis Enrique e sua moglie Elena Cullell gestiscono un'azienda immobiliare con un fatturato di diversi milioni di euro. Recentemente si è saputo che l'ex allenatore di calcio ha lasciato a sua moglie un patrimonio immobiliare del valore di 27 milioni di euro. La coppia è coinvolta in affari nel settore immobiliare, con un giro d’affari consistente. La gestione dell’azienda è ora affidata interamente a Elena Cullell, che ne ha preso le redini.

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