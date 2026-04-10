Simeone e la moglie hanno costruito un impero immobiliare a Madrid | 180 appartamenti e 7 palazzi
Un nucleo familiare ha accumulato un patrimonio immobiliare consistente nella capitale, con un totale di 180 appartamenti e sette edifici di proprietà. La coppia ha investito nel settore immobiliare nel corso degli anni, sviluppando una rete di immobili che copre diverse zone della città. L’attività si concentra prevalentemente sulla gestione e sulla proprietà di unità abitative e edifici nel centro e nelle aree limitrofe.
Diego Pablo Simeone e sua moglie Carla Pereyra hanno costruito un impero negli anni a Madrid dando vita a una rete immobiliare impressionante: ben 180 appartamenti e 7 edifici di proprietà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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