QUI MILaNELLO Da Leao a Fofana i mal di pancia del Diavolo Il francese | Questo ruolo non mi ha aiutato

Al Milan, i giocatori Leao e Fofana hanno espresso disagio riguardo ai loro ruoli, con il francese che ha dichiarato come questa posizione non lo abbia favorito. Dopo le tensioni recenti, la squadra si è allenata a Milanello in vista della partita di sabato contro il Torino alle 18 a San Siro.

Il chiarimento, più che la quiete, dopo la tempesta. Ieri il Milan è tornato a lavorare a Milanello, in vista della sfida di sabato a San Siro contro il Torino (ore 18). Ma i nodi al pettine restano e resteranno, ossia la questione Rafael Leao-Christian Pulisic: chiusa da una stretta di mano, ma di fatto aperta. Pochi gol, l’ultimo firmato da Leao con la Cremonese (che oggi ufficializzerà l’esonero di Nicola: al suo posto, Giampaolo). Pochissima connessione. E nell’elenco di chi manda segnali di disallineamento si aggiunge anche Youssouf Fofana (nella foto). In primis il caso Leao: "Fai ciò che è alla tua portata, l’impossibile è compito mio", la frase che il portoghese ha affidato ai social, tratta dal Vangelo secondo Luca che cita Gesù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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