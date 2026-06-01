McTominay dal ritiro della Scozia | Napoli gli scherzi a Hojlund la telefonata di Ferguson

Da napolitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Scott McTominay, dal ritiro della nazionale scozzese, ha parlato di Napoli, descrivendo come la città sia ormai parte della sua vita. Ha raccontato degli scherzi tra compagni di squadra a proposito di un attaccante norvegese, e di una telefonata ricevuta da un ex allenatore. Il centrocampista ha anche spiegato il suo rapporto con la città, che va oltre il campo e i gol segnati.

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Scott McTominay si è preso Napoli, ma anche viceversa. Nonè  solo una questione di campo, di gol. Il centrocampista scozzese ha raccontato quanto è profondo il suo legame con la città in una lunga intervista rilasciata a GQ, parlando del modo in cui la vita napoletana è oramai entrata nelle sue. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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