McTominay dal ritiro della Scozia | Napoli gli scherzi a Hojlund la telefonata di Ferguson
Scott McTominay, dal ritiro della nazionale scozzese, ha parlato di Napoli, descrivendo come la città sia ormai parte della sua vita. Ha raccontato degli scherzi tra compagni di squadra a proposito di un attaccante norvegese, e di una telefonata ricevuta da un ex allenatore. Il centrocampista ha anche spiegato il suo rapporto con la città, che va oltre il campo e i gol segnati.
Scott McTominay si è preso Napoli, ma anche viceversa. Nonè solo una questione di campo, di gol. Il centrocampista scozzese ha raccontato quanto è profondo il suo legame con la città in una lunga intervista rilasciata a GQ, parlando del modo in cui la vita napoletana è oramai entrata nelle sue. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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