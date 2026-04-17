A Napoli, l'assenza di un vice Hojlund si fa sentire, con nomi come Pinamonti, Zirkzee e Ferguson che vengono suggeriti come possibili alternative. Originariamente previsto come riserva di Big Rom, il giocatore si è invece affermato come protagonista principale dell'attacco azzurro. La squadra cerca ora una soluzione per coprire questa posizione, considerando diversi profili per rafforzare il reparto offensivo.

Doveva essere la costosa ruota di scorta nel regno di Big Rom, ma si è trasformato nel padrone assoluto dell’attacco azzurro. Mentre Lukaku litigava con la società e preparava mentalmente le valigie per qualche dorato esilio arabo o americano, Rasmus Hojlund si è caricato il Napoli sulle spalle con una stagione talmente solida e di sostanza da trasformare il suo oneroso riscatto da 50 milioni in una pura, e felice, formalità. Hojlund punto fermo del Napoli. È arrivato a Napoli e tutti si chiedevano che fine avrebbe fatto una volta tornato Big Rom dall’infortunio, ma la realtà ha giocato a suo favore. Big Rom è in rotta con la società e lui si è preso tutto l’attacco, disputando una stagione solida e reggendo tutto il peso del reparto offensivo azzurro, anche in funzione del rendimento della squadra e non solo individuale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, serve un vice Hojlund: Pinamonti, Zirkzee o il pallino Ferguson

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