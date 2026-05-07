Napoli pronto l’assalto al vice Hojlund | ecco Ferguson

Il Napoli si prepara alla prossima stagione con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La società sta valutando l’acquisto di un nuovo attaccante che possa affiancare il giocatore attualmente considerato il principale riferimento in attacco. La ricerca di un profilo che possa contribuire alla rosa si inserisce in un piano di potenziamento già avviato, con l’intenzione di mettere a disposizione del tecnico nuove soluzioni offensive.

Il Napoli guarda avanti e pensa già alla prossima stagione. Tra le priorità del club azzurro c’è quella di individuare un nuovo attaccante che possa alternarsi con Rasmus Hojlund, destinato a diventare il punto di riferimento offensivo della squadra. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta valutando diversi profili con l’obiettivo di trovare una soluzione affidabile ma sostenibile dal punto di vista economico Il nome che al momento sembra essere in cima alla lista è quello di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese, reduce da una stagione complicata tra infortuni e poca continuità, potrebbe lasciare la Roma e tornare al Brighton, club proprietario del cartellino.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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