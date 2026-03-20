Cagliari-Napoli nuovo ruolo per McTominay | Conte ha scelto!
Il Napoli si prepara alla partita contro il Cagliari con alcune modifiche nella formazione, tra cui un nuovo ruolo per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, che fino a ora ha giocato in una posizione tradizionale, potrebbe essere schierato in un ruolo diverso secondo le scelte di Antonio Conte. La partita si svolgerà in trasferta e si attendono eventuali variazioni nella formazione.
Il Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con qualche novità che potrebbe fare la differenza. Tra i cambi di mister Antonio Conte, anche quello che riguarda Scott McTominay: il centrocampista scozzese potrebbe infatti ritrovarsi in una posizione diversa. McTominay cambia ruolo: giocherà sulla trequarti. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, nel 3-4-2-1 disegnato da Conte per la gara contro il Cagliari, McTominay non agirà da centrale di centrocampo ma verrà schierato sulla trequarti di sinistra. Insieme a lui, sulla trequarti ci sarà anche Kevin De Bruyne, alle spalle di Rasmus Hojlund. Non dovrebbero esserci dubbi, dunque, sulla presenza di entrambi dal primo minuto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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