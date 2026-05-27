Alex Marquez | Ho chiesto subito di rivedere il mio incidente Sono stato molto fortunato

Ad appena pochi giorni dall'incidente durante il Gran Premio, Alex Marquez è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura alla clavicola e a una vertebra. In seguito, ha richiesto di rivedere le immagini dell'incidente. L'incidente si è verificato durante la gara a Barcellona, dove il pilota ha subito un impatto che ha causato le fratture.

Alex Marquez a Barcellona ha subito la frattura della clavicola e di una delle vertebre. Dopo l'incidente ha chiesto di rivedere l'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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