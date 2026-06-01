La scuderia di Formula 1 ha presentato una livrea speciale sulla sua vettura per celebrare il centesimo Gran Premio disputato a Monaco. La nuova carrozzeria della MCL40 presenta dettagli storici legati alla lunga tradizione del team nel circuito monegasco. L’evento è organizzato dai vertici della squadra e vedrà la partecipazione di piloti e staff, con una cerimonia dedicata per ricordare le tappe più significative della storia del team nel GP di Monaco.

? Punti chiave Quali dettagli storici nascosti decoreranno la nuova carrozzeria della MCL40?. Chi parteciperà all'evento speciale organizzato dai vertici della scuderia?. Come collegherà il design della livrea i successi passati alla tecnologia attuale?. Perché questa celebrazione si estenderà anche al Gran Premio di Barcellona?.? In Breve Livrea arancio papaya metallizzato e antracite per le MCL40 a Monaco e Barcellona. Dettagli grafici includono il numero 1000 sui sidepod e traguardi storici della scuderia. Evento con Zak Brown, Andrea Stella, Lando Norris e Oscar Piastri giovedì prossimo. Esposizione della storica McLaren M2B accanto alle vetture attuali nel paddock monegasco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McLaren: livrea speciale per il traguardo dei 1000 GP a Monaco

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