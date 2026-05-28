ducati collezione 100 dieci colori storici e sorpresa in motogp livrea speciale

Notizia in breve

Ducati ha svelato una collezione speciale per il centenario, composta da dieci motociclette con livree ispirate a colori storici. Le nuove moto sono state presentate inizialmente nel quartier generale dell’azienda e successivamente durante un evento al Mugello. La collezione include anche una livrea dedicata alla MotoGP, che sarà utilizzata in alcune gare della stagione. La presentazione è avvenuta in modo riservato e in due tappe distinte.