Ducati Collezione 100 dieci colori storici e sorpresa in MotoGP Livrea speciale
Ducati ha svelato una collezione speciale per il centenario, composta da dieci motociclette con livree ispirate a colori storici. Le nuove moto sono state presentate inizialmente nel quartier generale dell’azienda e successivamente durante un evento al Mugello. La collezione include anche una livrea dedicata alla MotoGP, che sarà utilizzata in alcune gare della stagione. La presentazione è avvenuta in modo riservato e in due tappe distinte.
Un velo di mistero ha avvolto fino all’ultimo secondo la rivelazione di ciò che Ducati aveva in serbo per i grandi appassionati del marchio. 1926-2026: cento anni di storia, non potevano che essere celebrati in grande stile.ma questa volta, a Borgo Panigale, si è davvero esagerato. Dieci teli rossi hanno celato altrettanti esemplari esclusivi, nati per custodire la memoria storica del marchio attraverso la particolarità delle loro grafiche. Il progetto è semplice: scegliere il top di gamma della produzione attuale e abbinarvi le dieci livree più significative della storia Ducati, arricchendo il tutto con dettagli tecnici pregiati come le pinze freno in Bronzo Centenario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ducati Collezione 100, un viaggio lungo un secolo
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