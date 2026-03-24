Venerdì 27 marzo alle ore 18:00, Maurizio Biancani presenterà a Modena il libro "L’Alchimista del Suono. Cinquant’anni di musica al mixer", edito da Fernandel, presso Librerie.Coop Modena Duomo (Corso Duomo 39). Dialogherà con l’autore Ricky Portera. "L’ALCHIMISTA DEL SUONO. Cinquant'anni di musica al mixer", già disponibile in libreria e negli store digitali dal 23 gennaio 2026, è l’autobiografia dello storico sound engineer e produttore musicale, fondatore e anima dello Studio Fonoprint di Bologna. Da dietro al mixer, Maurizio Biancani ha registrato voci e musica di Luca Carboni, Lucio Dalla, Laura Pausini, Pooh, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Samuele Bersani, Zucchero e molti altri artisti, facendone risaltare la forza e le emozioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - L’uomo che ha dato voce a Vasco e Dalla, Maurizio Biancani presenta la sua autobiografia

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