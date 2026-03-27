È stata pubblicata in lingua spagnola la nuova raccolta poetica dell’autrice aretina Lucrezia Lombardo, all’interno della collana CAP, diretta da Vito Davoli. Dopo il debutto con la silloge del poeta e regista Mauro Macario, la collana prosegue con questa pubblicazione, che presenta poesie in italiano e spagnolo. La raccolta di Lombardo si aggiunge alle altre opere pubblicate nel progetto editoriale.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Come si evince dal titolo, la raccolta vuole parlare anzitutto del bisogno di vivere, come scoperta a cui si approda in seguito a un cammino di fatica e sofferenza. Un cammino a cui tutti siamo condannati e nel quale occorre imparare a rialzarsi. La fame, difatti, torna come esigenza di appassionarsi nuovamente delle cose e di aderire ad esse pur nella contraddittorietà. La raccolta di poesie diventa così un viaggio attraverso la materia del mondo e la memoria dell’essere, un attraversamento del tempo e dei suoi mutamenti: dalle rovine delle città, alla quiete dei campi; dall’ardore giovanile, all’ascolto silenzioso del creato, allorché ciò che più si amava, viene irreparabilmente perduto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Esce in lingua spagnola la nuova raccolta poetica dell’aretina Lucrezia Lombardo

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