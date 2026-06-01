Scopri cosa è successo a Maura Paparo dopo Amici: dalla carriera televisiva alla nuova vita lontana dai riflettori tra famiglia e danza. Per anni è stata una presenza impossibile da ignorare, una figura capace di lasciare il segno dentro e fuori dalla sala prove. Maura Paparo, storica insegnante di danza di Amici, ha rappresentato disciplina, rigore e passione allo stato puro. Poi, all’improvviso, il silenzio. Sparita dalla televisione, lontana dai riflettori, ha alimentato dubbi e curiosità tra fan e appassionati di gossip. Il suo addio non è stato accompagnato da polemiche o colpi di scena mediatici. Al contrario, è avvenuto in punta di piedi, quasi in sordina. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Maura Paparo: che fine ha fatto l’ex volto di Amici e perché ha lasciato la TV!

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