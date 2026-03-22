Scopri cosa fa oggi Michele Maddaloni dopo Amici di Maria De Filippi: dal successo e la storia con Maria Zaffino fino al lavoro in concessionaria, la compagna Martina e il figlio Mattia. Per molti spettatori era uno dei volti più amati della seconda edizione di Amici, quando il talent di Maria De Filippi si chiamava ancora Saranno Famosi. Parliamo di Michele Maddaloni, ballerino classico che nel 2002-2003 conquistò il pubblico arrivando secondo nella categoria danza, dietro ad Anbeta Toromani, mentre il programma fu vinto da Giulia Ottonello. All’epoca Maddaloni era circondato dall’affetto delle fan e finì spesso sulle pagine di gossip anche per la sua storia con la ballerina professionista Maria Zaffino, durata quattro anni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Amici, Michele Maddaloni: Che Fine Ha Fatto

Tutto quello che riguarda Michele Maddaloni

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