Dario Marcolin, ex calciatore e attuale commentatore televisivo, ha commentato la situazione del Milan sotto la guida di Allegri. Ha sottolineato come l’allenatore abbia preso una squadra che arrivava ottava e l’abbia portata a risultati più elevati. Marcolin ha aggiunto che Allegri è un tecnico adatto a progetti di grande livello, in particolare dopo l’ultimo risultato interno contro l’Udinese.

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© Calcionews24.com - Marcolin sentenzia sul Milan: «Allegri ha preso una squadra che era arrivata ottava e l’ha riportata ad alti livelli. È un allenatore da grande progetto»

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