Sogliano non ci sta e attacca | Una squadra forte una grande società che si lamenta di un arbitraggio che tra un po’ i tifosi la buttavano dentro loro io penso che la Juve non ha bisogno di questo

Da calcionews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Juventus e Verona, Sean Sogliano ha commentato le polemiche riguardanti le decisioni arbitrali. In collegamento con Sky Sport, l’ex dirigente ha espresso il suo punto di vista, criticando la squadra e la società bianconera per le lamentele. Ha aggiunto che la Juventus, a suo avviso, non avrebbe bisogno di fare queste dichiarazioni dopo un match. La sua analisi si è concentrata sulla prestazione e sul comportamento delle parti coinvolte.

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© Calcionews24.com - Sogliano non ci sta e attacca: «Una squadra forte, una grande società che si lamenta di un arbitraggio che tra un po’ i tifosi la buttavano dentro loro, io penso che la Juve non ha bisogno di questo»

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