Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2026. Dopo aver vinto il match, ha dichiarato che il successo è dedicato alla sua famiglia. Ha anche affermato di essere arrivato fino a questo punto grazie al carattere e alla resilienza. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ora si prepara per il prossimo turno del torneo.

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2026 di tennis ed ora attende di sapere se sarà derby contro Matteo Arnaldi o se affronterà lo statunitense Frances Tiafoe: dopo la vittoria contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, nella consueta intervista in campo, il romano ha lasciato trasparire tutta la propria gioia. Le emozioni a caldo dell’azzurro: “ Mi sento alla grande sono felice. Dedico questo alla mia famiglia. Amo il tennis, non sarei qui se non lo amassi. Sono tornato dopo tantissimi infortuni e stop, ci sono stati momenti duri e non ero sicuro di poter tornare a giocare “. I favoriti di un torneo impronosticabile: “ Ora mi sento alla grande grazie al mio team, al mio carattere e alla mia resilienza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Successo dedicato alla mia famiglia. Sono qui grazie a carattere e resilienza”

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