Cancellotti regala i 3 punti all' Avellino | Gol dedicato alla mia famiglia

Tommaso Cancellotti ha segnato il suo primo gol in Serie B durante la partita tra Avellino e Chiavari, portando la squadra alla vittoria con un colpo di testa al 25' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il terzino ha dedicato il gol alla sua famiglia. La partita si è conclusa con un risultato di 2-0 per l'Avellino.

Tommaso Cancellotti non dimenticherà facilmente il pomeriggio di Chiavari. Il terzino dell'Avellino, che ha firmato il 2-0 al 25' con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo di Palumbo, segna il suo primo gol in Serie B e lo fa in una vittoria pesantissima per la classifica. Sul secondo tempo più compassato rispetto alla brillante prima frazione, Cancellotti è onesto: "C'era un po' di stanchezza, anche mentale, indubbiamente. È stato un secondo tempo diverso dal primo, abbiamo cercato di portare a casa il risultato, ci siamo abbassati un po', cercando di giocare sulle palle lunghe e le ripartenze. Nel primo tempo avevamo un gioco più articolato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Super gol di Russo e poi Cancellotti: l'Avellino stende 2-1 l'Entella e si avvicina ai playoff Leggi anche: Report, risultato e gol mentre il gol di Saka regala ai Gunners sette punti di vantaggio