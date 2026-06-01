Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros 2026. Ha dichiarato di aver accettato l’usura del suo corpo e di aver dimostrato a se stesso di poter continuare a competere. La sua performance ha evidenziato un miglioramento rispetto alle precedenti stagioni. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul suo stato di salute o sui prossimi impegni.

Matteo Berrettini, dopo l’approdo ai quarti di finale del Roland Garros 2026 di tennis, in conferenza stampa ha ripercorso un po’ tutto il cammino fatto a Parigi, dove ha eguagliato il traguardo raggiunto nel 2021, nell’ultima apparizione prima che una serie di infortuni lo costringesse a saltare quattro edizioni dello Slam francese. L’azzurro lascia trasparire tutte le sue emozioni e le sensazioni positive vissute: “ Penso che si sia visto nella celebrazione dopo la partita: ero orgoglioso, felice e grato. È stata una partita davvero dura, soprattutto nel terzo set, ero sotto di un break e 6-3 nel tie-break, e sono comunque riuscito a chiuderla in tre set, il che è fantastico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Il mio corpo si usura, l’ho accettato. Ho dimostrato a me stesso che posso farcela”

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