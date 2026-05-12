Emma | Ho accettato il mio corpo Con De Martino siamo amici Sanremo gli ho detto di affrontarlo col cuore pulito

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Marrone ha dichiarato di aver accettato il suo corpo e di essere in buoni rapporti con Stefano De Martino, con cui mantiene un’amicizia. Ha anche riferito di aver consigliato a De Martino di affrontare l’imminente festival di Sanremo con sincerità e senza maschere. La cantante ha parlato pubblicamente del suo rapporto con il corpo e del suo rapporto di amicizia con il ballerino.

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Emma Marrone parla del rapporto col suo corpo, dell'amore e del legame d'amicizia con Stefano De Martino. La cantante dice di essersi accettata e anche in merito al suo privato sembra avere le idee piuttosto chiare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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