Matteo Berrettini torna ai quarti di finale di Roland Garros dopo cinque anni, dopo aver superato un percorso di ricostruzione della fiducia. Nella partita più recente, ha dimostrato di essere ancora competitivo, affrontando un avversario di alto livello in un match intenso. Berrettini ha dichiarato di lavorare partita dopo partita per riguadagnare sicurezza e migliorare le proprie prestazioni. La sua presenza nella seconda settimana del torneo segna un passo importante nel suo percorso.

Cinque anni dopo l’ultima volta, Matteo Berrettini torna nella seconda settimana del Roland Garros al termine di una delle partite più intense e significative della sua carriera recente. Sul Philippe-Chatrier il romano ha piegato l’argentino Francisco Comesana dopo una maratona di 5 ore e 13 minuti, imponendosi 7-6(5), 5-7, 6-7(5), 6-4, 7-6(14) in un confronto durissimo, deciso soltanto al super tie-break del quinto set. Una battaglia di nervi, resistenza e qualità tecnica, nella quale Berrettini ha annullato due match point all’avversario, ha mancato quattro occasioni per chiudere l’incontro e ha infine trovato la forza di sfruttare la quinta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Sto ricostruendo la mia fiducia partita per partita, ho dimostrato a me stesso di essere competitivo”

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