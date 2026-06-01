Matteo Berrettini ha vinto il suo match ai quarti di finale di Roland Garros, battendo Juan Manuel Cerundolo in tre set in modo deciso. Durante la partita, ha rivolto un gesto al suo box, che ha attirato l’attenzione. Berrettini aveva già eliminato Jannik Sinner nel turno precedente.

Un "martello", Matteo Berrettini, che vola ai quarti del Roland Garros vendicando Jannik Sinner e battendo Juan Manuel Cerundolo in tre set, in modo netto, secco. Un torneo da sogno, per il tennista romano, attualmente numero 105 al mondo. A Parigi continua la favola dell'azzurro, protagonista di una prestazione impeccabile contro l'argentino. Un successo che vale l'accesso tra i migliori otto del torneo e che assume un peso ancora maggiore considerando il lungo percorso di risalita affrontato negli ultimi anni. Berrettini, tornato a disputare il Roland Garros dopo cinque stagioni, diventa inoltre il giocatore con la classifica più bassa a raggiungere i quarti dal 2007. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Matteo Berrettini, il gesto rivolto al suo box che spiega tutto: clamoroso a Parigi

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E così, il posto di Jannik #Sinner in quel quarto di tabellone del #RolandGarros l'ha preso Matteo #Berrettini E fa meno male #tennis x.com

La sorella di Cerundolo che cerca di maledire Berrettini durante la partita reddit

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