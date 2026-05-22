È tutto un | il gesto con cui Guardiola spiega il suo addio al City

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un decennio di successi, l’allenatore catalano ha annunciato il suo addio al Manchester City durante la conferenza stampa di presentazione dell’ultima partita di Premier League contro l’Aston Villa. L’evento si è svolto a pochi giorni dalla fine del campionato, con il tecnico che ha spiegato i motivi della sua decisione. Nel corso dell’incontro, Guardiola ha utilizzato un gesto per chiarire il suo addio, senza entrare in dettagli specifici.

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Dopo 10 anni di successi, Pep Guardiola saluta il Manchester City. Nella conferenza stampa di presentazione dell'ultima partita di Premier League contro l'Aston Villa, l'allenatore catalano ha spiegato i motivi della sua decisione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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This match has gotten Pep Guardiola feeling all sorts

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