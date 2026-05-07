Matteo Berrettini esce dalla top100 | da scongiurare lo spettro delle qualificazioni a Wimbledon

Matteo Berrettini ha perso all’esordio nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Roma contro l’australiano Alexei Popyrin. La sconfitta comporterà una perdita di 50 punti nel ranking ATP, che lo farà uscire dalla top 100. L’azzurro, che lo scorso anno era arrivato fino al terzo turno, dovrà affrontare la possibilità di dover disputare le qualificazioni a Wimbledon. Il torneo di Roma si è concluso per lui con questa sconfitta.

Matteo Berrettini è stato sconfitto all’esordio nel main draw d ell’ATP Masters 1000 di Roma dall’australiano Alexei Popyrin: l’azzurro lo scorso anno si era spinto fino al terzo turno, e per questo motivo dovrà scartare 50 punti nel ranking ATP lunedì 18 maggio, al termine del torneo capitolino. L’azzurro, che nel ranking rilasciato lunedì scorso si attestava al 100° posto a quota 625 punti, a Roma, dunque, è scivolato a 585, avendo ricevuto 10 punti per la partecipazione al torneo, quota che al momento vale la 105ma posizione in classifica, con una perdita virtuale di 5 piazze. Il romano, dunque, uscirà dai primi 100: se da una parte non...🔗 Leggi su Oasport.it

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