Il presidente della Repubblica ha affermato che la comunità nazionale rinnova la propria adesione agli ideali della Repubblica, collegandoli all’orizzonte europeo. Ha sottolineato l’importanza di ricordare i momenti fondativi e di proiettare questi valori oltre i confini nazionali. La dichiarazione si inserisce in un contesto di commemorazione e di richiamo ai principi repubblicani, con un focus sulla dimensione europea.

AGI - "La comunità nazionale, nel fare oggi memoria di quei momenti fondativi, rinnova la sua convinta adesione agli ideali repubblicani, proiettati nell'orizzonte europeo". Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato ai Prefetti in occasione della festa della Repubblica, richiamando "i volti e la passione civile di tanti cittadini", donne e uomini delle istituzioni, che "generosamente, in ottant'anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo, spendendosi per il bene comune, talora sino all'eroismo e al sacrificio della propria esistenza". "Il 2 giugno del '46 segnò un nuovo patto". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella: "Proiettare gli ideali della Repubblica in orizzonte Ue"

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