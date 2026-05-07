Il Presidente della Repubblica ha conferito il titolo di Alfieri della Repubblica a diverse persone, riconoscendo il loro impegno nel campo del civismo e della solidarietà. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con le premiazioni che hanno coinvolto cittadini di diverse età e provenienze. Nessun dettaglio sui nomi dei premiati è stato reso noto, ma il riconoscimento mira a celebrare chi si è distinto per azioni di valore civico.

«Accogliervi e consegnarvi i riconoscimenti per i vostri comportamenti è, per me, motivo di grande soddisfazione. Siete stati capaci di esprimere solidarietà, spirito civico, altruismo. Lo avete fatto con decisione in un momento di pericolo, oppure con costanza attraverso un impegno che ormai è diventato parte della vostra vita quotidiana, o ancora con coraggio seguendo un’intuizione, un desiderio di creare qualcosa di nuovo, qualcosa per voi importante. Oggi, qui, rappresentate i tanti giovani che avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito, civico, altruismo». Dice così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia di consegna degli Attestati d’Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mattarella premia gli Alfieri della Repubblica, «rappresentate civismo e solidarietà»

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