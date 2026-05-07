Oggi si è tenuta una cerimonia ufficiale in cui sono stati premiati gli Alfieri della Repubblica. Durante l'evento, un rappresentante istituzionale ha commentato come il cambiamento demografico in corso possa portare gli adulti a sottovalutare le difficoltà dei giovani. Le parole sono state pronunciate in un contesto che ha evidenziato l’attenzione verso le nuove generazioni e le sfide che devono affrontare.

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Forse il grande mutamento demografico, l'andamento demografico che stiamo attraversando – e che dovremmo capovolgere – induce talvolta negli adulti una certa disattenzione nei confronti dei giovani. L'impressione è che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi. Che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti. Talvolta non ci si accorge del loro bisogno di orientarsi e anche, talvolta, del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui sono cresciuti i loro genitori", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento, in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella premia gli Alfieri della Repubblica: Adulti ignorano disagio dei giovani

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