In occasione della Festa della Repubblica, il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio ai prefetti italiani, invitandoli a rappresentare il valore della democrazia nelle iniziative locali del 2 giugno. Ha ricordato che la nascita della Repubblica è il risultato di un esercizio collettivo e sincero di democrazia. Il messaggio è stato diffuso ai prefetti affinché siano portavoce di questo messaggio nelle celebrazioni sul territorio.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, ha inviato un messaggio ai prefetti d’Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza del 2 giugno. “La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell’ordinamento dello Stato e l’elezione dell’Assemblea costituente”, scrive il Capo dello Stato. “Ne furono protagoniste, in particolare, le donne, chiamate – rimarca Mattarella – per la prima volta alle urne nella storia d’Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell’anno e per le consultazioni del 2 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 2 giugno, Mattarella: “La Repubblica nata da un corale e sincero esercizio di democrazia”

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