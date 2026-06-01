Mattarella incontra in Quirinale la piccola Sofia | abbraccio da brividi

Notizia in breve

Il 1° giugno, nel giardino del Quirinale, si è svolto un incontro tra il presidente della Repubblica e una bambina di nome Sofia. Durante l’evento, la piccola ha avuto un gesto spontaneo che ha suscitato grande emozione tra i presenti, culminando in un abbraccio che ha attirato l’attenzione e scatenato reazioni di commozione. L’evento si è svolto in un’atmosfera di forte intensità emotiva.