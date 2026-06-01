Mattarella incontra in Quirinale la piccola Sofia | abbraccio da brividi
Il 1° giugno, nel giardino del Quirinale, si è svolto un incontro tra il presidente della Repubblica e una bambina di nome Sofia. Durante l’evento, la piccola ha avuto un gesto spontaneo che ha suscitato grande emozione tra i presenti, culminando in un abbraccio che ha attirato l’attenzione e scatenato reazioni di commozione. L’evento si è svolto in un’atmosfera di forte intensità emotiva.
Il primo giugno si è consumato un momento di straordinaria intensità emotiva all’interno dei giardini del Quirinale, dove la piccola Sofia è stata protagonista di un gesto spontaneo che ha profondamente toccato i presenti. La bambina, già nota al pubblico televisivo e agli utenti della rete per un celebre episodio avvenuto durante gli Internazionali di tennis a Roma, ha manifestato ancora una volta la sua travolgente spontaneità. L’occasione per questo nuovo incontro è stata la tradizionale accoglienza che la presidenza della Repubblica riserva alle categorie più fragili la mattina precedente alla Festa della Repubblica, offrendo loro momenti di svago e intrattenimento musicale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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