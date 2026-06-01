Mattarella incontra in Quirinale la piccola Sofia | abbraccio da brividi

Da thesocialpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 1° giugno, nel giardino del Quirinale, si è svolto un incontro tra il presidente della Repubblica e una bambina di nome Sofia. Durante l’evento, la piccola ha avuto un gesto spontaneo che ha suscitato grande emozione tra i presenti, culminando in un abbraccio che ha attirato l’attenzione e scatenato reazioni di commozione. L’evento si è svolto in un’atmosfera di forte intensità emotiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il primo giugno si è consumato un momento di straordinaria intensità emotiva all’interno dei giardini del Quirinale, dove la piccola Sofia è stata protagonista di un gesto spontaneo che ha profondamente toccato i presenti. La bambina, già nota al pubblico televisivo e agli utenti della rete per un celebre episodio avvenuto durante gli Internazionali di tennis a Roma, ha manifestato ancora una volta la sua travolgente spontaneità. L’occasione per questo nuovo incontro è stata la tradizionale accoglienza che la presidenza della Repubblica riserva alle categorie più fragili la mattina precedente alla Festa della Repubblica, offrendo loro momenti di svago e intrattenimento musicale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Quirinale.

mattarella incontra in quirinale la piccola sofia abbraccio da brividi
© Thesocialpost.it - Mattarella incontra in Quirinale la piccola Sofia: abbraccio da brividi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano Cortina, Mattarella telefona ad Arianna Fontana per complimentarsi per l'oro

Video Milano Cortina, Mattarella telefona ad Arianna Fontana per complimentarsi per l'oro

Notizie e thread social correlati

2 giugno, la piccola Sofia abbracciata da Mattarella: la bimba al Quirinale dopo l’incontro con SinnerIl 2 giugno, una bambina di nome Sofia ha incontrato il presidente della Repubblica al Quirinale, dove è stata abbracciata.

2 giugno, nei giardini del Quirinale Mattarella incontra i ragazzi speciali: tra loro anche SofiaIl 2 giugno, nei giardini del Quirinale, il Presidente della Repubblica ha incontrato i ragazzi presenti nel parco aperto in via straordinaria alle...

Temi più discussi: Il Presidente Mattarella incontra l’Associazione Magistrati della Corte dei Conti; Il presidente Mattarella incontra i Missionari Comboniani; Il Presidente Mattarella prova al Quirinale il nuovo modello Ferrari: Luce; Gli 80 anni della Repubblica: il 2 Giugno Mattarella apre Piazza del Quirinale ai cittadini.

mattarella incontra in quirinaleMattarella incontra i visitatori dei giardini del QuirinaleRoma, 1 giu. (askanews) - Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sceso a salutare gli ospiti presenti ai Giardini del Quirinale per l'apertura in occasione della festa della Repubbli ... libero.it

Mattarella incontra categorie fragili a giardini QuirinaleUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web