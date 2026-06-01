Il 2 giugno, una bambina di nome Sofia ha incontrato il presidente della Repubblica al Quirinale, dove è stata abbracciata. La piccola era presente dopo aver partecipato a un evento con il tennista. Prima dell’incontro, la bambina era diventata nota sui social media per aver preferito correre verso un altro atleta invece di rivolgere attenzione a un avversario di Medvedev.

Dopo essere diventat a una piccola star del web per aver ‘snobbato’ Daniil Medvedev per correre in campo mano nella mano con Jannik Sinner, agli Internazionali di Roma, la piccola Sofia, una dei bambini seguiti dal reparto oncologico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, si è lanciata oggi in un abbraccio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La piccola, durante l’apertura straordinaria dei Giardini del Quirinale dedicata alle categorie fragili, in occasione delle celebrazioni per il 2 Giugno, appena ha visto il Capo dello Stato è corsa verso di lui, lasciando la mano della madre, per abbracciarlo e scattare una foto, molto sorridente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - 2 giugno, la piccola Sofia abbracciata da Mattarella: la bimba al Quirinale dopo l’incontro con Sinner

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