Mattarella | i colpi indebiti e violenti che colpiscono il Libano

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha commentato gli attacchi violenti che colpiscono il Libano, evidenziando la presenza di colpi indebiti. Ha sottolineato come la crisi tra Gaza e Libano possa avere ripercussioni più ampie nella regione, coinvolgendo direttamente l’Iran. Sono state menzionate pratiche scorrette che rischiano di alimentare l’instabilità in Medio Oriente, anche attraverso azioni di gruppi armati e tensioni tra stati.