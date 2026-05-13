Dalle gang ai cani sciolti Rapine coltelli e daspo urbani | dove colpiscono i baby violenti di Arezzo

Liti, atti di bullismo, ma anche risse, furti, rapine. Episodi quasi sempre scollegati tra loro ma uniti da un file rouge inquietante: sono compiuti da giovanissimi, molto spesso minorenni. Alcuni anni fa ad aggirarsi tra le strade di Arezzo era una baby gang: oggi quei ragazzini sono diventati.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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