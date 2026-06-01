Il presidente della Repubblica ha condannato gli attacchi considerati indebiti in Libano, affermando che rappresentano una minaccia di guerra su vasta scala. Le tensioni sono aumentate a seguito delle operazioni militari di Israele nel paese. La dichiarazione è arrivata in un momento di escalation militare nella regione, senza ulteriori dettagli sulle possibili conseguenze o interventi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i numeri o le specifiche delle azioni militari in corso.

Sergio Mattarella alza la voce in merito a quanto sta accadendo in Libano, sotto assedio degli attacchi di Israele. Offensiva che il presidente della Repubblica ha giudicato indebita e brutale in occasione di un concerto organizzato a Roma per la Festa della Repubblica. Il capo dello Stato, inoltre, ha ripudiato la “prepotenza della forza delle armi” assicurando che l’Italia continua a essere alla “ricerca di soluzioni di pace”. Mattarella: “Onu e Corti internazionali presidio di civiltà, no a prepotenza delle armi”. “L’adesione al progetto europeo, all’ Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu, negli anni, conferma e concreta declinazione... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Mattarella: “Attacchi indebiti, minaccia di guerra su vasta scala”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta: attacchi di Israele su “vasta scala” su Teheran, Trump: “Futuro della NATO negativa se non aiuta su Hormuz”Oggi, lunedì 16 marzo, si registrano nuovi raid israeliani su vasta scala contro la capitale iraniana, Teheran.

Iran, la guerra in diretta: attacchi di Israele su “vasta scala” su Teheran, Trump: “Futuro della NATO negativo se non aiuta su Hormuz”Oggi, lunedì 16 marzo, si segnalano nuovi raid israeliani contro Teheran, definiti su \

Drone su base italiana in Libano, Mattarella a Israele: Attacchi inaccettabili. Abbandonare lo stato di guerra permanenteIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto, ieri sera, una telefonata da parte del presidente di Israele, Isaac Herzog. Il colloquio è stato definito da fonti del Quirinale franco e ... blitzquotidiano.it

Attacchi all'Unifil, Mattarella sente l'israeliano Herzog: InaccettabileGli attacchi alla missione UNIFIL nel sud del Libano sono inaccettabili per il presidente Sergio Mattarella. Nel corso di una telefonata ricevuta dal presidente di Israele Isaac Herzog, definita dal ... rainews.it