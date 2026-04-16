Plastica o materiali riciclati? Cosa sta succedendo nel cantiere del Parco Valle Lambro

Nel cantiere del Parco Valle Lambro, situato a Oggiono, si stanno svolgendo lavori riguardanti la vasca di laminazione. Negli ultimi giorni, le attività sono state influenzate dalle abbondanti piogge primaverili. La discussione pubblica si è accesa, coinvolgendo questioni sulle modalità di utilizzo dei materiali, con particolare attenzione a plastica e materiali riciclati impiegati nelle opere. La situazione ha attirato l’interesse di residenti e autorità locali.

Nelle settimane in cui il Gandaloglio viene gonfiato dalle piogge primaverili, la polemica sulla vasca di laminazione in costruzione a Oggiono si alza di tono. E questa volta non arriva soltanto dagli ambientalisti: arriva, in parte, dal Parco Valle Lambro stesso. L'ente gestore ha risposto alle.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Il Parco Valle Lambro da scoprire. Nuovi percorsi fra storia e naturaEsperienze immersive lungo i sentieri nel verde e le trame d’acqua della Brianza, tra ciliegi centenari, foliage, bevere e torrenti, esempi di... Cantiere di viale Campania: che cosa sta succedendo (davvero) e i prossimi interventiIl 31 dicembre 2023 si è aperta quella grande voragine e da allora il viale è stato sempre un cantiere. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Oggiono, vasca laminazione: il Circolo Alpi segnala criticità dopo il confronto col Parco Valle Lambro. Oggiono, vasca laminazione: il Circolo Alpi segnala criticità dopo il confronto col Parco Valle LambroL’associazione evidenzia la presenza di materiali plastici e richiama le criticità ambientali dell’area della Poncia Richiamate le indicazioni dello Studio di Impatto Ambientale su biodiversità e tute ... msn.com Il Parco Valle Lambro da scoprire. Nuovi percorsi fra storia e naturaEsperienze immersive lungo i sentieri nel verde e le trame d’acqua della Brianza, tra ciliegi centenari, foliage, bevere e torrenti, esempi di archeologia industriale. Oppure osservazioni astronomiche ... ilgiorno.it