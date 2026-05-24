Condono edilizio pensionata di Torre Rossa vince anche al Consiglio di Stato | Oneri prescritti

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una pensionata di Torre Rossa riguardo al condono edilizio del 1986. La decisione annulla il recupero degli oneri concessori, ritenendo che siano prescritti. La sentenza chiude definitivamente la disputa legale. La pensionata aveva contestato l’obbligo di pagamento degli oneri, sostenendo che fossero ormai scaduti. La pronuncia si riferisce esclusivamente a questa posizione, senza ulteriori considerazioni su altri aspetti della vicenda.

BRINDISI – Il Consiglio di Stato mette la parola fine a una vicenda che riguarda il contestato recupero degli oneri concessori legati al condono edilizio del 1986. Con la sentenza n. 4131 pubblicata il 21 maggio 2026, i giudici di Palazzo Spada hanno rigettato l’appello presentato dal Comune di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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