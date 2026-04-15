Alba di musica e parole con Paolo Ruffini e Gloria Campaner

Domenica 19 luglio, alle prime luci dell’alba, il Castello di Romena sarà teatro di una performance inedita dedicata a Naturalmente Pianoforte. Sul palco si esibiranno l’attore e regista Paolo Ruffini e la pianista Gloria Campaner, che presenteranno “Mi Manchi”, una composizione creata appositamente per questa occasione. L’evento si svolgerà in un’atmosfera tranquilla, con musica e parole che si svolgeranno in un contesto naturale e suggestivo.

Domenica 19 luglio, all’alba, il Castello di Romena ospita una prima assoluta creata appositamente per Naturalmente Pianoforte: “Mi Manchi. L’alba della mia felicità”, la nuova performance firmata da Paolo Ruffini e Gloria Campaner.Inizia oggi la prevendita per questo evento irripetibile, pensato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Paolo Ruffini e Gloria Campaner, per Naturalmente Pianoforte: “Mi Manchi. L’alba della mia felicità”, la nuova performanceArezzo, 15 aprile 2026 – Domenica 19 luglio, all’alba, il Castello di Romena ospita una prima assoluta creata appositamente per Naturalmente... Da Milano-Cortina al teatro Orfeo, Gloria Campaner porta Taranto sul palcoscenico internazionale“Experience”, è l’intensa composizione di Ludovico Einaudi eseguita mentre si compie lo spegnimento dei bracieri delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concerto all'alba con Matteo Marabini; Albe in Controluce: a Riccione, al sorgere del sole accade qualcosa di stupendo; Alba: il Jazz Day torna tra street band e gran finale in piazza; Alba Music Festival: domenica il doppio appuntamento con Bacco e Orfeo. Alba in musica: cinque grandi organisti europei al Festival Organistico Internazionale di Cristo ReLa rassegna, in programma tra aprile e maggio 2026, propone cinque concerti domenicali, alle 21, con organisti di rilievo provenienti da diverse realtà musicali internazionali ... targatocn.it Al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba torna il Festival della LiberazioneSabato 25 aprile è in programma l’appuntamento più importante dell’anno per il circolo, dedicato alla memoria, che vedrà al centro musica, teatro e momenti di incontro ... cuneodice.it A Lizzano ha perso la vita un uomo di 46 anni All’ alba di questa mattina si è verificato un grave incidente. Un uomo di 46 anni, Alessandro Rizzo, ha perso la vita mentre si trovava alla guida del suo mezzo agricolo. Per cause ancora da accertare, si è schiant - facebook.com facebook Roma, 08.04.2026, ore 06:59: l'alba di oggi sul centro storico della Capitale, prima che la coltre nebbiosa, formatasi durante il ciclo notturno, venisse dissolta dai raggi solari. x.com