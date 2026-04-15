Alba di musica e parole con Paolo Ruffini e Gloria Campaner

Da arezzonotizie.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 luglio, alle prime luci dell’alba, il Castello di Romena sarà teatro di una performance inedita dedicata a Naturalmente Pianoforte. Sul palco si esibiranno l’attore e regista Paolo Ruffini e la pianista Gloria Campaner, che presenteranno “Mi Manchi”, una composizione creata appositamente per questa occasione. L’evento si svolgerà in un’atmosfera tranquilla, con musica e parole che si svolgeranno in un contesto naturale e suggestivo.

Domenica 19 luglio, all’alba, il Castello di Romena ospita una prima assoluta creata appositamente per Naturalmente Pianoforte: “Mi Manchi. L’alba della mia felicità”, la nuova performance firmata da Paolo Ruffini e Gloria Campaner.Inizia oggi la prevendita per questo evento irripetibile, pensato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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