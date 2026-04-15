Paolo Ruffini e Gloria Campaner per Naturalmente Pianoforte | Mi Manchi L’alba della mia felicità la nuova performance

Domenica 19 luglio, all’alba, il Castello di Romena ospiterà una nuova performance intitolata “Mi Manchi. L’alba della mia felicità”, creata appositamente per l’evento Naturalmente Pianoforte. Due artisti, uno attivo nel cinema e la televisione e l’altra nel mondo della musica classica, saranno presenti sul palco per presentare questa prima assoluta. L’evento si svolgerà nelle prime ore del mattino e coinvolgerà il pubblico in un’esperienza artistica unica.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Domenica 19 luglio, all’alba, il Castello di Romena ospita una prima assoluta creata appositamente per Naturalmente Pianoforte: “Mi Manchi. L’alba della mia felicità”, la nuova performance firmata da Paolo Ruffini e Gloria Campaner. Inizia oggi la prevendita per questo evento irripetibile, pensato per nascere dentro questo luogo e dialogare con il suo respiro antico. Per questo la capienza è necessariamente limitata: l’esperienza è pensata per pochi, da vivere in ascolto, nella luce fragile dell’alba. Da sempre Naturalmente Pianoforte costruisce il proprio racconto artistico partendo dai luoghi: abbazie, foreste, borghi e castelli del Casentino diventano palcoscenici naturali dove la musica incontra la storia, il paesaggio e le domande più profonde dell’esperienza umana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paolo Ruffini e Gloria Campaner, per Naturalmente Pianoforte: “Mi Manchi. L’alba della mia felicità”, la nuova performance James Van Der Beek, la toccante lettera del fratello Jared: “Eri la mia persona, mi manchi”Con una toccante lettera Jared ha dato l’ultimo saluto al fratello James Van Der Beek sui social: “Eri la mia persona, mi manchi”. La Carovana di Naturalmente Pianoforte: ecco gli ospiti e le tappe del cammino artisticoArezzo, 3 febbraio 2026 – È stata presentata nell’Auditorium della Fraternità di Romena l’edizione 2026 della Carovana di Naturalmente Pianoforte, il... Temi più discussi: Zelig On: Virgigno e i regali di Natale Video; Anticipazioni Zelig On, la scaletta dei comici su Italia 1; Zelig On: Chiara Lippi: Caro vigile urbano... Video; Anticipazioni Zelig On la scaletta dei comici su Italia 1. Paolo Ruffini torna a Bergamo con «Din Don Down». Doppio appuntamento al ChorusLife ArenaLo spettacolo fa parte di una tournee che conta oltre 50 date confermate, molte delle quali già sold out. Dopo il debutto nell’ottobre 2024, Din Don Down ha raccolto uno straordinario successo ... ecodibergamo.it Din Don Down, con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius - Mantova Summer Festival 2026Lunedì 31 agosto 2026 alle ore 21.30 presso l' Esedra di Palazzo Te a Mantova (viale Te 13) va in scena Din Don Down: alla ricerca di (D)io, lo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von ... mentelocale.it RL Dance Studio festeggia i 20 anni con ANIMA, spettacolo-evento con la partecipazione straordinaria di Paolo Ruffini. Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/index.phpoption=com_k2&view=item&id=174622 - facebook.com facebook