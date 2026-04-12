Precipita dal tetto mentre lavora | muore a 21 anni dopo due giorni di agonia

Un giovane di 21 anni è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un capannone nella zona artigianale delle Bassette. L’incidente è avvenuto giovedì scorso mentre l’operaio svolgeva le sue mansioni sul tetto. Dopo due giorni di ricovero in ospedale, il ragazzo non è riuscito a superare le ferite riportate nello schianto. La vicenda è al centro di un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Non ce l'ha fatta Rayaan Lassoued, il 21enne che giovedì scorso è precipitato dal tetto di un capannone di via Ricasoli, nella zona artigianale delle Bassette, dove stava lavorando. Il giovane, nato a Rimini da una famiglia di origini marocchine e residente a Cesena, era stato portato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Brescia, precipita mentre pulisce i vetri: muore dopo giorni di agoniaABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico epilogo dopo una settimana di ricovero Non ce l’ha fatta Silvana Zupelli, 72 anni, rimasta gravemente ferita dopo... Travolta dal treno in corsa, Gaia muore dopo due giorni di agonia. Aveva 22 anniEmpoli, 23 gennaio 2026 – Non ce l'ha fatta la 22enne travolta dal treno martedì sera alla stazione di Empoli.