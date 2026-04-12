Ravenna operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia | era precipitato dal tetto di un’officina

Un giovane operaio di 21 anni è deceduto dopo due giorni di agonia a causa delle ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto giovedì pomeriggio nella zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna. L’uomo era precipitato dal tetto di un’officina durante le operazioni di lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore.

Non ce l’ha fatta il giovane operaio rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro verificatosi giovedì pomeriggio nella zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna. Dopo un paio di giorni di agonia, il ragazzo – 21 anni, di origine straniera, nato a Rimini e residente a Cesena – è deceduto ieri all’ospedale cesenate Bufalini dove era stato portato intubato e senza avere mai ripreso conoscenza. Sul posto, oltre al 118, erano intervenuti i carabinieri del Radiomobile e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna. Secondo quanto emerso in prima battuta, il 21enne, dipendente di una ditta esterna, era impegnato nella manutenzione della copertura del tetto di una officina meccanica per veicoli pesanti quando verso le 16.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officina Precipita dal tetto mentre lavora: muore a 21 anni dopo due giorni di agoniaNon ce l'ha fatta Rayaan Lassoued, il 21enne che giovedì scorso è precipitato dal tetto di un capannone di via Ricasoli, nella zona artigianale delle... Infortunio alle Bassette: operaio 21enne morto dopo due giorni di agoniaRavenna, 12 aprile 2026 – Purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto nella serata di ieri, sabato 11 aprile, dopo due giorni di agonia l’operaio 21enne...